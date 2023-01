Allgäu

vor 31 Min.

Weshalb die Firma Sonnen mehr Stromspeicher als je zuvor verkauft

Oliver Koch ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsführung bei Sonnen und war damit maßgeblich am Aufbau des 2010 gegründeten Unternehmens beteiligt.

Plus Das Unternehmen Sonnen aus Wildpoldsried hat 2022 so viele Stromspeicher hergestellt wie noch nie. Die Nachfrage wäre sogar noch größer gewesen.

Von Michael Kerler Artikel anhören Shape

Wenn man nicht sicher sein kann, ob morgen noch Strom aus der Steckdose kommt, liegt die Überlegung nahe, sich einen Stromspeicher in den Keller zu stellen. Vor allem, wenn eine Photovoltaikanlage auf dem Dach bereits eigenen Strom erzeugt. Wer auf Oliver Koch trifft, begegnet deshalb einem zufriedenen Mann, der alle Hände voll zu tun hat. Koch, in Hannover geboren, übernahm im Oktober 2020 den Chefposten bei dem Allgäuer Stromspeicher-Hersteller Sonnen. Während im vergangenen Jahr Betriebe und Bürger unter der Energiekrise ächzten, führt der 50-Jährige ein florierendes Unternehmen, das 2022 so viele Speicher verkaufen konnte wie noch nie.

