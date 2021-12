Zerschlagung der Augsburger Aktienbank: Weniger Jobs gerettet als gedacht?

Plus Bei der früheren Tochter AAB Leasing kam es nach dem Verkauf zu Entlassungen, berichten Betroffene. Was der neue Eigentümer PEAC Finance sagt.

Dass die Augsburger Aktienbank zum Ende des Jahres 2022 ihren Betrieb einstellen wird, ist beschlossene Sache. Die Eigentümerin – die LVM Versicherung aus Münster – hatte die strategische Entscheidung getroffen, sich aus dem Bankgeschäft zurückzuziehen. Nachdem sich kein Käufer für das gesamte Augsburger Bankhaus finden hatte lassen, hat man beschlossen, dieses in Teilen zu verkaufen. Damit sollten große Teile der Bank – inklusive der Belegschaft – eine Perspektive bekommen. Die Rettung aller Stellen in den verkauften Geschäftsbereichen hat allerdings nicht immer funktioniert, berichten Betroffene.