Energieminister der EU beschließen Gaspreisdeckel

Eine Preisbremse für Gas ist beschlossene Sache: Die Energieminister der EU haben sich auf einen Gaspreisdeckel geeinigt.

In der Europäischen Union wird ein drastischer Markteingriff möglich: Die Energieminister der EU-Staaten einigten sich am Montag in Brüssel auf einen Gaspreisdeckel. Die Großhandelspreise für Gas können dadurch in Zukunft gedeckelt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind.

Gaspreisdeckel gilt nicht für den gesamten Gasmarkt

Der Beschluss der EU sieht vor, dass der Deckel ab einem Gaspreis von 180 Euro pro Megawattstunde ausgelöst werden kann. Dieses Szenario kann ab dem 15. Februar Realität werden. Ab diesem Datum kann der Mechanismus aktiviert werden, sobald der Preis für Gas für den Folgemonat an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 180 Euro pro Megawattstunde überschritten hat.

Für den kompletten Gasmarkt soll der Deckel nicht gelten. Das geht offenbar aus dem Beschluss hervor. Internen Papiere mit diesen Informationen liegen dem Spiegel und Reuters vor. Stattdessen soll der Gaspreisdeckel nur bei Gas greifen können, das am niederländischen Gashub TTF gehandelt wird. Der außerbörsliche Handel ist damit nicht betroffen.

Lesen Sie dazu auch