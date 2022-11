Hilfe oder Ablasshandel? Münchner Firma berät zur Klimaneutralität und wird kritisiert

Plus Um die Klimaziele zu erreichen, müssen auch Betriebe ihren CO2-Ausstoß verringern. Viele tun das mithilfe des Münchner Unternehmens Climate Partner. Doch die sind nicht unumstritten.

Das Siegel "klimaneutral" klebt auf Shampoo-Flaschen und Milchpackungen. Hotels tragen es genau so wie Filzstifte. Vergeben wird es von einer Beratungsfirma aus München: Climate Partner heißt sie. Die Firma ist eine von mehreren, die es momentan gibt, die andere Unternehmen dabei beraten wollen, klimaneutral zu werden. Und die Nachfrage nach diesem Angebot wächst – aber es gibt auch kritische Stimmen.