50 Betriebe in der Region betroffen: Unternehmen kämpfen mit dem Lieferkettengesetz

Plus Seit Anfang des Jahres sollen Betriebe auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards entlang ihrer gesamten Lieferkette achten. Das sorgt für Frust.

Von Matthias Zimmermann

Unternehmen in Deutschland haben seit Anfang des Jahres eine große Verantwortung übertragen bekommen. Seit dem 1. Januar verpflichtet sie das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, auf die Einhaltung international anerkannter Menschenrechte wie des Verbots von Kinderarbeit und Zwangsarbeit sowie bestimmter Umweltstandards bei ihren Lieferanten zu achten. Das Gesetz gilt zunächst nur für Unternehmen mit mindestens 3000 Beschäftigten in Deutschland, die ihren Sitz oder eine Niederlassung hier haben. Doch schon zum 1. Januar 2024 sinkt diese Grenze auf 1000 Beschäftigte. Und in Brüssel wird an einem europäischen Lieferkettengesetz gearbeitet, das noch weitere Verschärfungen bringen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

