Molln

vor 19 Min.

Eine kleine australische Firma träumt in Österreich vom großen Gasfund

Plus Die Firma ADX Energy will in Oberösterreich Erdgas in solcher Menge entdeckt haben, dass die ganze Alpenrepublik drei Jahre lang versorgt wäre. Kann das sein?

Von Werner Reisinger

Wenn Christian Hatzenbichler über seine Heimat spricht, gerät er ins Schwärmen. Der Mittelschullehrer für Musik und Geschichte ist Nebenerwerbslandwirt, zudem engagiert er sich im Verein "Bergwiesn" für die einzigartige Naturlandschaft rund um Molln in Oberösterreich, in direkter Nähe zum Nationalpark Kalkalpen. Zusammen mit Freiwilligen greift der 40-Jährige jeden Sommer zur Sense und mäht in mühevoller Arbeit Wiesen, die ansonsten wohl brach liegen würden; Steilhänge, die für die Landwirtschaft längst nicht mehr ertragreich sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

