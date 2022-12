Er war ein Visionär der Milchwirtschaft: Trauer um Anton Ehrmann

Plus Die Molkerei Ehrmann verliert einen ihrer langjährigen Wegbereiter: Anton Ehrmann hat das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder zu einem Marktführer gemacht.

Bis zuletzt, bis ins hohe Alter von 95 Jahren, war Anton Ehrmann in seinem Unternehmen präsent. Im Aufsichtsrat war er geschätzt als Rat- und Ideengeber, als jemand, der im positiven Sinne das Unternehmen antreibt. Sein Erfahrungsschatz war ein Vorteil, schließlich ist es ihm zusammen mit seinem Bruder Alois gelungen, das Unternehmen Ehrmann in Oberschönegg von einer Dorfmolkerei zu einer internationalen Unternehmensgruppe auszubauen, die heute rund 3200 Beschäftigte zählt und knapp eine Milliarde Euro Umsatz im Jahr macht.