Stromversorgung

Superbatterien sollen das Stromnetz sicherer machen

Plus Die Pläne für das deutsche Stromnetz der Zukunft sind da. Für Schwaben sehen sie neue Leitungen vor – und einen Großversuch mit Stromspeichern.

Von Christoph Frey

4800 Kilometer neue Stromleitungen: Der Plan für den Ausbau des deutschen Stromnetzes in den kommenden 20 Jahren steht. Dann soll das Land klimaneutral sein. Heißt: Was an Energie verbraucht wird, wird nicht mehr aus der Verbrennung von Öl, Gas oder Kohle gewonnen. Bedeutet: Der Bedarf an Strom wird immens steigen, zum Beispiel für den Betrieb von Wärmepumpen und Elektroautos. Schwaben wird in diesem Zusammenhang Schauplatz eines Großversuchs, der die Kosten dämpfen soll. Ein Überblick:

Das sagt der Netzentwicklungsplan

Der Plan: Er heißt offiziell Netzentwicklungsplan und wurde vor wenigen Tagen von der Bundesnetzagentur vorgestellt. Weil in Deutschland immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne eingespeist wird und nach den Atom- auch die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen, müssen sich auch die großen „Stromautobahnen“ ändern, die in Deutschland die überregionale Versorgung sichern. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sieht in dem neuen Plan einen Meilenstein: „Er zeigt erstmals, welches Stromnetz wir brauchen, um die Energiewende zu vollenden.“

