220 neue Stellen: Klebstoff-Spezialist Delo wächst und wächst

Plus Der Spezialklebstoffhersteller aus dem Kreis Landsberg zählt zu den wachstumsstärksten deutschen Mittelständlern. Jetzt sind 220 Stellen offen oder werden geschaffen.

Das Familienunternehmen Delo, ein in Windach/Schöffelding im Landkreis Landsberg ansässiger Mittelständler im Besitz von Sabine Herold, 58, und Wolf-Dietrich Herold, 77, wächst und wächst. Aus anfangs 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 1997 sind im Oktober 2021 rund 850 Beschäftigte geworden. Nicht genug laut Unternehmensführung: Aktuell hat der Hersteller von Hochleistungsindustrieklebstoffen und den dazugehörenden Dosierungs- und Aushärtungsgeräten eine Anstellungsoffensive gestartet.