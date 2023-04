Wohnen

04.04.2023

Die Wärmewende kostet die Bürgerinnen und Bürger Milliarden

Plus Das eigene Haus ist ein Symbol für den Wohlstand. Doch Experten warnen vor falschen Schlüssen: Warum viele Besitzer trotzdem von der Sanierungspflicht überfordert sein könnten.

Von Margit Hufnagel

Es ist ein Abschied, der für viele Menschen in Deutschland mit finanziellen Schmerzen verbunden sein wird: Über Jahrzehnte waren Öl- und Gasheizungen bequemer Standard in Häusern und Wohnungen. Unkompliziert, bezahlbar. Trotz technischer Weiterentwicklungen machen Wärmepumpen weniger als drei Prozent aus. Die Folge: Über 40 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases verbrennen laut Bundeswirtschaftsministerium jährlich, um Gebäude zu beheizen und mit warmem Wasser zu versorgen. Nun ist die Wärmewende eingeleitet: Die Bundesregierung schreibt vor, welche Heizungen künftig eingebaut werden, die Europäische Union will Regeln festzurren, die eine energieeffiziente Sanierung zur Pflicht machen.

Die Frage, wie Deutschland künftig heizen soll, wird aber nicht nur zur klimapolitischen, sondern auch zur sozialen Frage. Nach einer Studie im Auftrag des Paritätischen Gesamtverbands und des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) verfügt die Hälfte aller Eigentümerinnen und Eigentümer nicht über ausreichende finanzielle Mittel, um die erforderlichen Sanierungen zu finanzieren. „Wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, ist nicht automatisch vermögend“, sagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen. „Im Gegenteil: Wer sein Leben lang auf das kleine Häuschen gespart hat, häuft nebenbei keine Reichtümer an.“

