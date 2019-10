13:29 Uhr

10.000 Euro Schaden: 60-Jähriger übersieht Kreisverkehr und hebt ab

Auf der Kreisstraße zwischen Schiltberg und Aichach übersah ein 60-jähriger Autofahrer am Mittwoch einen Kreisverkehr und fuhr ungebremst hinein.

Ein 60-Jähriger übersah am Mittwoch gegen 7 Uhr einen Kreisverkehr. Er war laut Polizei mit seinem Auto auf der Kreisstraße AIC 2 von Schiltberg in Richtung Aichach unterwegs. Etwa auf halber Strecke fuhr er ungebremst in den Kreisverkehr, der südlich nach Untermauerbach und nördlich nach Oberwittelsbach führt.

60-Jähriger übersieht Kreisverkehr: Airbag verhindert Schlimmeres

Aufgrund der rund anderthalb Meter hohen Aufschüttung inmitten bepflanzten Kreisverkehrs, hob das Fahrzeug ab und landete auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der 60-Jährige überstand den Unfall wohl dank ausgelöstem Airbag unverletzt. (AN)

