vor 38 Min.

120 Corona-Infizierte im Landkreis: 19 davon sind wieder gesund

120 Menschen haben sich bislang im Wittelsbacher Land mit dem Coronavirus infiziert. 19 davon sind wieder gesund. Zwölf liegen im Krankenhaus

Von Nicole Simüller

Im Landkreis Aichach-Friedberg haben sich bislang 120 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landratsamt am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit. 19 von den 120 Menschen sind demzufolge bereits wieder gesund. Am Sonntag waren es noch 106 Infizierte gewesen.

250 Menschen stehen derzeit unter Quarantäne

Insgesamt befinden sich etwa 250 Personen in Quarantäne. An der täglichen Meldung der Zahl von Infizierten und Menschen in Quarantäne ist laut Landratsamt allerdings nicht unbedingt linear die Entwicklung von Covid-19 im Landkreis abzulesen. Denn die Testergebnisse gehen teilweise mit Verzögerung, dann wieder schubweise ein. Die Anzahl der im Landkreis registrierten Infektionsfälle wird täglich aufaddiert, die bereits wieder genesenen Personen sind darin enthalten.

Corona: Zwölf Menschen werden in Kliniken an der Paar behandelt

In den Kliniken an der Paar werden aktuell zwölf Covid 19-Patienten stationär behandelt, keiner davon intensiv.

Am Freitag starb eine 77-jährige Person aus dem Landkreis in einer Münchner Klinik:Sie war mit dem Coronavirus infiziert, die Todesursache aber war laut Landratsamt eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Auch am Montag verlief der Betrieb der Teststation in Aichach laut Landratsamt ruhig und reibungslos. Zehn Personen aus systemrelevanten Berufsgruppen wurden getestet, die Proben wurden umgehend ins Labor gebracht.

Themen folgen