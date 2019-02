17:33 Uhr

18-Jähriger bei Unfall auf glatter Straße verletzt

Fahranfänger überschlägt sich mit seinem Wagen auf dem Weg von Laimering nach Lindl

Ein Leichtverletzter und ein Totalschaden in Höhe von 20000 Euro am Auto – das ist die Bilanz eines Unfalls in der Nacht zum Freitag bei Dasing. Laut Polizei fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger zu schnell mit seinem Mini vom Dasinger Ortsteil Laimering in Richtung Lindl. Kurz nach der A8-Unterführung geriet er auf glatter Straße links auf den Grünstreifen. Beim Versuch, das Auto abzufangen, überschlug sich der Wagen und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 18-Jährige wurde verletzt, konnte sich aber selbst befreien und wurde in die Aichacher Klinik gebracht. (AN)

Themen Folgen