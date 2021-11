Überholt trotz Gegenverkehr: Unfall bei Affing

Weil er zwischen Frechholzhausen und Affing einem überholenden Kleintransporter ausweichen muss, landet ein 23-Jähriger am Zaun des Wasserhauses. Er wird leicht verletzt.

Ein Unfall hat sich am Freitagabend zwischen dem Affinger Ortsteil Frechholzhausen und Affing ereignet. Ein Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, hat ein 22-jähriger Kleintransporterfahrer auf dem Weg von Frechholzhausen und Affing auf Höhe des Wasserhauses einen Traktor überholt, den ein 34-Jähriger steuerte. Dabei übersah er offenbar das Auto eines 23-Jährigen, der ihm entgegenkam.

23-Jähriger prallt gegen Tor des Wasserhauses

Der 23-Jährige wich nach rechts aus und prallte gegen das Tor des Wasserhauses, so die Polizei. Er wurde leicht verletzt in das Universitätsklinikum in Augsburg gebracht. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

An der Unfallstelle war die Feuerwehr Affing im Einsatz. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 16.000 Euro.

