Affing empfängt Lieblingsgegner Ecknach

Der FC Affing empfängt mit dem VfL Ecknach seinen Lieblingsgegner. Im Hinspiel musste der Aufsteiger den Sieg allerdings teuer bezahlen. Warum sich die Vorzeichen nun geändert haben.

Von Sebastian Richly

Einen glücklichen Sieg gab es für den FC Affing im Hinspiel beim VfL Ecknach. Nicht so glücklich nach der Partie war Affings Spielertrainer Tobias Jorsch. Kein Wunder, war der Mittelfeldspieler nach einem Zweikampf böse umgeknickt und musste von Gegenspieler Manfred Glas vom Feld begleitet werden. Was der 28-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte – er riss sich die Bänder, und auch der Fuß war angebrochen. Rund sechs Wochen fiel Jorsch anschließend aus. Am Sonntag empfängt der FCA den VfL zum Rückspiel um 14 Uhr.

Die Vorfreude bei Jorsch und Co. könnte kaum größer sein. „Wir haben so Bock auf die Restrunde. Die Stimmung in der Mannschaft ist top, und nach der langen Vorbereitung können wir es kaum erwarten.“ Hinzu kommt, dass mit dem VfL Ecknach so etwas wie der Lieblingsgegner an die Frechholzhauser Straße kommt. Gerade einmal drei Pflichtspiele bestritten die Konkurrenten bislang gegeneinander. Drei- mal hieß der Sieger Affing. „Das waren immer enge Duelle auf Augenhöhe, vor allem in der Kreisliga ging es hin und her“, erinnert sich Jorsch. Am Ende schnappte zwar der VfL den Affingern den Meistertitel weg, doch der direkte Vergleich ging an den FCA.

Affing will Ecknacher Topspieler stoppen

Während am Sonntag die Affinger ihr erstes Punktspiel 2019 bestreiten, holten sich die Ecknacher am vergangenen Samstag beim 3:0-Erfolg beim TSV Aindling Selbstvertrauen. Vor Ort war auch Tobias Jorsch: „Ecknach kommt jetzt mit einer breiten Brust zu uns, aber Angst haben wir sicher nicht. Zumal man sagen muss, dass die Aindlinger auch überraschend schwach waren.“ Eine Stärke hat der frühere Regionalligaspieler aber dann doch bei den Ecknachern erkannt. „Alle gefährlichen Angriffe liefen über Michael Eibel. Ihn gilt es zu stoppen.“ Einen Sonderbewacher will Jorsch dafür aber nicht abstellen. „Aber wir werden schauen, dass wir ihn schon bei der Ballannahme stören.“ Jorsch geht von einem engen Spiel aus und sieht darin einen Vorteil für sein Team. „Unsere Bank ist stärker besetzt. Wir haben einen breiten Kader, und der Konkurrenzkampf ist hoch.“ Nur Ronny Roth (Kreuzbandriss) wird am Sonntag fehlen. Vermutlich wird der 34-Jährige gar nicht mehr für den FCA auflaufen. „Er ist Vater geworden und hatte so schon überlegt, ob er noch ein Jahr dranhängt. Durch die Verletzung werden wir Ronny wohl nicht mehr auf dem Feld sehen“, so Jorsch.

Personell sieht es auch bei den Ecknachern gut aus. Lediglich das Trainerduo Daniel Framberger (Kreuzbandriss) und Jan Plesner (Urlaub) fällt aus. Auch der zuletzt aussetzende Philipp Elb kehrt in den Kader zurück. VfL-Sportchef Jochen Selig möchte in Affing den Schwung aus dem Aindling-Spiel mitnehmen: „Da haben wir viel Spielfreude und Laufbereitschaft gezeigt, das brauchen wir auch gegen Affing.“ Auch Selig rechnet mit einem Spiel auf Augenhöhe, möchte aber dennoch endlich einmal gegen Affing gewinnen. „Wir haben alle drei Vergleiche verloren, jetzt wollen wir mindestens etwas holen und den guten Start bestätigen. Die Affinger wären jetzt mal fällig.“ Selig kennt die Stärken der Affinger: „Sie haben trotz vieler Ausfälle immer die richtigen Antworten gegeben und stehen zu Recht dort oben. Sie entscheiden viele knappe Spiele für sich, das ist eine Qualität.“ Dennoch werden auch die Ecknacher angreifen: „Wir rechnen mit einem engen Spiel. Wenn wir aber hinten wieder so konsequent verteidigen und unsere Offensivkräfte ins Spiel bringen, dann ist vielleicht was drin“, so Selig.

