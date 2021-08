Abgeordnete Haubrich: Mobile Impfangebote neben Teststationen stellen

Plus Landtagsabgeordnete Christina Haubrich (Grüne) ist gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Corona bestimmt zu über 80 Prozent ihre politische Arbeit.

Aus einem halben Jahr in der Pandemie sind mittlerweile schon eineinhalb Jahre geworden. Christina Haubrich kann es selbst kaum glauben, wenn sie an den Sommer 2020 zurückdenkt. Damals hätte sich die gesundheitspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen nicht vorstellen können, dass für ein ganzes weiteres Jahr ihre politische Arbeit zu 80 bis 90 Prozent mit Corona zu tun hat. Und die Merchingerin geht nicht davon aus, dass es auf absehbare Zeit deutlich weniger werde. Die vierte Welle baut sich schon auf, die Impfungen reichen nicht aus, und nach den Ferien gelte es alles zu tun, damit die Kinder und Jugendlichen im Präsenzunterricht bleiben könnten.