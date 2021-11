Abwasser und Gräber werden in Aichach teurer

Plus Der Aichacher Stadtrat beschließt einstimmig die vom Finanzausschuss empfohlenen Gebührenerhöhungen. Außerdem vergibt das Gremium eine ganze Reihe von Aufträgen.

Höhere Abwassergebühren sind ab Januar 2022 in Aichach fällig. Der Stadtrat hat eine vom Finanzausschuss empfohlene Gebührenerhöhung einstimmig beschlossen. Ein Kubikmeter Schmutzwasser kostet dann 2,19 Euro - 58 Cent mehr als bisher.