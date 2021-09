Aufbruchstimmung statt Panik beim Arbeitnehmerempfang in Aichach

Plus Beim Arbeitnehmerempfang der Stadt zieht Bürgermeister Habermann eine Corona-Bilanz. Der Christkindlmarkt soll stattfinden, die Wila im nächsten Jahr ebenfalls.

Ständiges Testen, Homeoffice oder Kurzarbeit. Gerade auch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei die Pandemie eine ganz neue Erfahrung, sagte Bürgermeister Klaus Habermann beim Arbeitnehmerempfang der Stadt Aichach am Freitag. Auch beim Ort des Empfangs spielte Corona eine Rolle. Statt sich, wie es seit rund 20 Jahren Tradition war, im Sisi-Schloss zu treffen, fand er im Freien vor dem Feuer-Haus statt, mit anschließendem Besuch der Ausstellung "Stadt im Wandel - vom Mittelalter zur Smart City".