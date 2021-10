Aichach

vor 34 Min.

Autofreier Stadtplatz: Erst wird ein Verkehrskonzept erstellt

Plus Nach langer Debatte lehnt der Aichacher Stadtrat eine Testphase ab. Die Mehrheit will erst die Busse verbannen und über eine weitere Verkehrsberuhigung nachdenken.

Von Claudia Bammer

Kommt ein autofreier Bereich am Aichacher Stadtplatz? Das ist nach der Stadtratssitzung am Donnerstagabend nicht ausgeschlossen, aber auch nicht beschlossen. Die Entscheidung ist in die Zukunft verlegt. Eine Testphase im nächsten Jahr, wie sie die SPD-Fraktion haben wollte, wird es allerdings nicht geben. Die Mehrheit lehnte das ab. Stattdessen hat der Stadtrat mit 20:8 Stimmen beschlossen, dass die Busse dauerhaft vom Stadtplatz entfernt werden. Gleichzeitig sollen Stadtrat und Verwaltung ein Verkehrskonzept erarbeiten, das aufzeigt, wo und wie am Stadtplatz eine weitere Verkehrsberuhigung erreicht werden kann.

