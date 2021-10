Aichach

08.10.2021

Bernhard Rest bleibt Ortssprecher für Edenried

Plus Zum dritten Mal wird Bernhard Rest zum Vertreter des Aichacher Stadtteils gewählt. Der 67-Jährige würde in dieser Amtszeit gern noch zwei Ziele erreichen.

Von Claudia Bammer

Die Wahl ging schnell über die Bühne: Der Aichacher Stadtteil Edenried wird auch weiterhin von Bernhard Rest ( CSU) im Aichacher Stadtrat vertreten. Der 67-Jährige wurde am Mittwochabend in der Aichacher TSV-Turnhalle ohne Gegenstimme wiedergewählt, wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Von 212 wahlberechtigten Bewohnern und Bewohnerinnen des Stadtteils waren 24 nach Aichach gekommen. 23 Stimmen bekam Bernhard Rest, ein Stimmzettel war leer, so Igel.

