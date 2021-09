Aichach

Dreharbeiten in Aichach: "Völlig meschugge?!"

Auf dem Aichacher Stadtplatz fanden am Montag Dreharbeiten für die neue Kinder- und Jugendserie "Völlig meschugge?!" von ZDF und KiKA statt. In dieser Szene geht es um eine Demonstration gegen Tierquälerei.

Plus ZDF und KiKA drehen für eine Kinder- und Jugendserie in Aichach. Drehorte der sechsteiligen Drama-Serie sind das Krankenhaus und der Aichacher Stadtplatz.

Von Henriette Deuring

"Ruhe bitte, wir drehen", schallt es Montagvormittag über den Aichacher Stadtplatz. Das Krankenhaus und der Stadtplatz in Aichach sind am Montag und Dienstag Schauplätze für ein Filmteam. "Völlig meschugge?!" - so heißt die neue Kinder- und Jugendserie unter der Regie von Frank Stoye, die in München und Umgebung gedreht wird.

