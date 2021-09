Duman-Bau: Akzeptiert der Stadtrat die Baugenehmigung?

Plus Der Aichacher Stadtrat hatte das umstrittene Bauvorhaben abgelehnt, das Landratsamt genehmigt. Der Bürgermeister legt Klage ein, damit der Stadtrat entscheiden kann.

Das Ringen um den geplanten Duman-Bau an der Bahnhofstraße in Aichach könnte jetzt zu Ende sein - oder auch nicht. Nachdem das Landratsamt Aichach-Friedberg Anfang August die Baugenehmigung für das umstrittene Bauprojekt erteilt hat, kann die Stadt Aichach dagegen vor dem Verwaltungsgericht klagen. Um diese Möglichkeit zu waren, hat Bürgermeister Klaus Habermann das vorsorglich getan. Das bestätigt er auf Anfrage unserer Redaktion. Der Stadtrat soll die Entscheidung treffen, ob er die Baugenehmigung akzeptiert oder dagegen vorgeht. Wegen der Sommerpause des Gremiums wäre die Klagefrist vor der nächsten Sitzung abgelaufen.