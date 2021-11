Autofahrerin stößt bei Ecknach mit Rollerfahrer zusammen

Eine 63-jährige Autofahrerin übersieht beim Abbiegen den entgegenkommenden Rollerfahrer. Der 59-Jährige wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Nur leicht verletzt worden ist ein Rollerfahrer bei einem Unfall am Samstagvormittag beim Aichacher Stadtteil Ecknach. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Autofahrerin die Vorfahrt des Mannes missachtet und stieß mit ihm zusammen.

Autofahrerin will in die Industriestraße abbiegen

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 9.35 Uhr an der Einmündung der Industriestraße in die Augsburger Straße. Eine 63-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Augsburg wollte von der Augsburger Straße nach links in die Industriestraße abbiegen und übersah dabei den 59-Jährigen, der ihr mit seinem 125er- Vespa-Roller entgegenkam.

Der Rollerfahrer sei bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt worden, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus nach Aichach. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 6000 Euro

An dem Roller entstand ein laut Polizei nicht unerheblicher Frontschaden und an dem Auto der Unfallverursacherin ein Schaden an der Bei- und Mitfahrertüre auf der rechten Seite. Der Gesamtschaden wird auf circa 6000 Euro geschätzt. Nach dem Verkehrsunfall war der Einmündungsbereich von den Feuerwehren Aichach und Ecknach für Reinigungsarbeiten kurzzeitig gesperrt. (bac)

Lesen Sie dazu auch