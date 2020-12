vor 42 Min.

Aichach-Friedberg: 24 Corona-Patienten in Kliniken an der Paar

In den Kliniken an der Paar werden derzeit 24 Patienten stationär behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

24 positiv auf Corona getestete Patienten werden in den Kliniken an der Paar behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bleibt niedrig und wenig aussagekräftig.

Von Nicole Simüller

24 positiv auf Corona getestete Patienten werden derzeit stationär in den Kliniken an der Paar behandelt. Sieben von ihnen liegen auf der Intensivstation, alle sieben werden beatmet. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Montag mit.

Seit der vergangenen Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land insgesamt gesunken. Am Montag lag sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 102,5, am Sonntag hatte sie bei 97,3 gelegen. Zur Erinnerung: An Heiligabend hatte der Wert laut RKI noch 161,9 betragen. Doch die Werte bieten keinen Anlass zu voreiliger Freude.

RKI weist auf Verzögerungen bei Corona-Datenübermittlung an Feiertagen hin

Denn derzeit gibt es offenbar immer wieder Verzögerungen bei der Datenübermittlung. Darauf wies das RKI am Montag wie schon in den vergangenen Tagen auf seiner Internetseite hin. Über die Feiertage gehen weniger Menschen zum Arzt, lassen sich weniger Menschen testen und werden weniger Testergebnisse ausgewertet. Hinzu kommt eine Software-Umstellung am Gesundheitsamt in Aichach. Von dort verläuft die Meldekette über das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zum RKI, weshalb dessen Zahlen zumeist nicht deckungsgleich mit denen des Gesundheitsamtes sind.

Weitere Zahlen – etwa zu den positiv Getesteten im Landkreis in den vergangenen sieben Tagen und in den vier größten Landkreis-Kommunen – teilte das Gesundheitsamt am Montag mit Verweis auf die andauernde Software-Umstellung nicht mit.

