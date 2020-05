13:02 Uhr

Aichach-Friedberg: 36 Menschen sind noch an Covid-19 erkrankt

Die Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bleiben niedrig. Seit Donnerstag ist ein neu Infizierter hinzu gekommen. Weiteren Todesopfer gibt es nicht.

Die Zahlein im Landkreis bleiben niedrig. Aktuell sind dem Gesundheitsamt laut Mitteilung noch 36 an Covid-19 erkrankte Personen bekannt. Seit Donnerstag gestern ist eine neue Person mit positivem Testergebnis registriert.

Insgesamt sind im Landkreis Aichach-Friedberg 297 Infizierte registriert

Insgesamt beläuft sich die Zahl der Infizierten damit auf 297 Menschen. Mittlerweile sind 241 Erkrankte wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen. In Quarantäne befinden sich derzeit 19 Kontaktpersonen der Kategorie I. Verstorben sind im Landkreis 20 Menschen, bei denen eine Covid-19-Infektion nachgewiesen werden konnte. In den Kliniken an der Paar werden weiter sechs positiv auf Covid-19 getestete Menschen behandelt, fünf davon werden beatmet.

Das Landratsamt Aichach-Friedberg hat kommende Woche am Montag, 11. Mai, von 7.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag, 15. Mai, von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Die Behörde empfiehlt, einen Termin zu vereinbaren (Ausnahme: Zulassungsstelle). Termine sind an allen Tagen möglich, also auch wenn nicht regulär geöffnet ist.

Die Servicestelle der Bayerischen Staatsregierung ist zum Corona-Geschehen auch am Wochenende täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr erreichbar: 089/122220. (AZ)

