Damit Kreisstraßen in Aichach-Friedberg nicht zu Schlaglochpisten werden

Die Kreisstraßen im Wittelsbacher Land sind zu 90 Prozent in einem "sehr guten" oder "guten" Zustand. Das soll so bleiben. Deshalb soll der Zustand genauer und detaillierter erfasst und bewertet werden.

Plus Die AIC-Strecken haben mit insgesamt 200 Kilometern einen Anteil von etwa zehn Prozent am gesamten Straßennetz im Wittelsbacher Land. So ist ihr Zustand.

Von Christian Lichtenstern

Das Straßennetz im Flächenlandkreis Aichach-Friedberg ist groß - insgesamt sind es rund 2000 Kilometer. Da sind Radwege, Begleitwege, Feldwege, Waldwege und auch private Wege aber nicht mal eingerechnet. Die meistbefahrene Straße ist natürlich die Autobahn A8 - die führt rund 20 Kilometer durch das Wittelsbacher Land. Rückgrat der Verkehrsinfrastruktur und für gute Verbindungen unerlässlich sind die Bundesstraßen (55 Kilometer im Landkreis), Staatsstraßen (180 Kilometer) und die Kreisstraßen (rund 200 Kilometer), die vor allem den regionalen Verkehr aufnehmen.

