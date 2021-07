Nach erstem Delta-Fall: Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg bei 3,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg steigt minimal. Am Wochenende finden in Dasing und Kissing Corona-Impfungen ohne Termin statt.

Einen Tag nach Bekanntwerden des ersten Falls der hochansteckenden Delta-Variante ist die Corona-Inzidenz im Landkreis wieder leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Freitag den Wert 3,0. Am Vortag lag die Inzidenz bei 2,2. In den Kliniken an der Paar gibt es momentan keine Patienten, die positiv auf Corona getestet wurden. Auch Verdachtsfälle sind dort laut Landratsamt nicht bekannt.

Corona: Inzidenz steigt im Landkreis Aichach-Friedberg leicht

Vor einigen Wochen war es noch undenkbar: Einfach ohne Termin zur Corona-Impfung gehen. Genau das ist am Samstag, 10. Juli, und Sonntag, 11. Juli, möglich. Wie das Landratsamt mitteilte, können sich an diesen beiden Tagen alle Bewohner des Landkreises, die mindestens 18 Jahre alt sind, in den Impfzentren in Dasing und Kissing impfen lassen. Die Impfungen finden an beiden Tagen zwischen 10 Uhr und 16 Uhr statt.

Sonder-Impfaktion in Dasing mit AstraZeneca und BioNTech

Interessierte müssen lediglich einen Lichtbildausweis und, sofern vorhanden, einen Impfpass mitbringen. Am Wochenende wird der Wirkstoff von AstraZeneca verimpft. Die Zweitimpfung erfolgt vier Wochen später mit einem mRNA-Wirkstoff von BioNTech oder Moderna.