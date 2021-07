Ohne Anmeldung zur Impfung: Das geht in Kissing und Dasing

Am Wochenende finden in Dasing und Kissing Corona-Impfungen ohne Termin statt. Für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren gibt es eine Sonder-Impfaktion.

Vor einigen Wochen war es noch undenkbar: Einfach ohne Termin zur Corona-Impfung gehen. Genau das ist am Samstag, 10. Juli, und Sonntag, 11. Juli, möglich. Wie das Landratsamt mitteilte, können sich an diesen beiden Tagen alle Bewohner des Landkreises, die mindestens 18 Jahre alt sind, in den Impfzentren in Dasing und Kissing impfen lassen. Die Impfungen finden an beiden Tagen zwischen 10 Uhr und 16 Uhr statt.

Interessierte müssen lediglich einen Lichtbildausweis und, sofern vorhanden, einen Impfpass mitbringen. Am Wochenende wird der Wirkstoff von AstraZeneca verimpft. Die Zweitimpfung erfolgt vier Wochen später mit einem mRNA-Wirkstoff von Biontec oder Moderna.

Sonder-Impfaktion in Dasing mit AstraZeneca und Biontech

Außer den Terminen am Wochenende, gibt es weitere Möglichkeiten, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen. Wie das Landratsamt mitteilt, können am Montag, 12. Juli, und Dienstag, 13. Juli, alle Interessierten ab 16 Jahren ohne Termin zwischen 11 Uhr und 18 Uhr in die Impfzentren in Dasing und Kissing kommen. An beiden Tagen wird der Wirkstoff von Biontech verimpft. Am Mittwoch, 14. Juli, können sich Menschen ab 18 Jahre im Dasinger Impfzentrum mit Moderna impfen lassen. Im Kissinger Impfzentrum wird am gleichen Tag der Wirkstoff von Biontech an alle ab 16 Jahren verimpft.

Eine Neuerung: Wer seine erste Impfung in einer Arztpraxis erhalten hat, aber dort nicht seine Zweitimpfung bekommen kann, darf ebenfalls zwischen Montag und Mittwoch ohne Anmeldung in die Impfzentren kommen und sich dort impfen lassen. Es ist auch möglich, telefonisch unter 089/244188110 einen Termin im Impfzentrum zu vereinbaren. Der Termin für die Zweitimpfung beim Arzt sollte in diesem Fall abgesagt werden.

Sonder-Impfaktion für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren

Speziell für alle Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg findet am Samstag, 17. Juli, und Sonntag, 18. Juli, eine Sonder-Impfaktion statt. Von 10 Uhr bis 17 Uhr wird der Impfstoff von Biontech in beiden Impfzentren im Landkreis verimpft. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes, müssen die Jugendlichen von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Falls gewünscht, kann sich diese ebenfalls vor Ort impfen lassen. Insgesamt sollen an beiden Tagen 1600 Impfungen durchgeführt werden. Die Zweitimpfungen finden am Samstag, 28. August, und Sonntag, 29. August, statt.

Grundsätzlich gilt: Wer Wartezeiten vermeiden möchte, kann sich unter impfzentren.bayern registrieren und einen Termin vereinbaren.

Nach Angaben des Landratsamtes wurden bisher 115.639 Menschen gegen Corona geimpft. Davon 79.349 in den Impfzentren in Dasing und Kissing und 36.290 in den Praxen der Hausärzten. Bislang haben 67.608 Menschen die erste Impfung erhalten. 48.031 Personen sind bereits vollständig gegen das Corona-Virus geimpft.

Corona: Inzidenz steigt im Landkreis Aichach-Friedberg leicht

Einen Tag nach Bekanntwerden des ersten Falls der hochansteckenden Delta-Variante im Landkreis ist die Corona-Inzidenz wieder leicht gestiegen. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 2,2. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Freitag den Wert 3,0. In den Kliniken an der Paar gibt es momentan keine Patienten, die positiv auf Corona getestet wurden. Auch Verdachtsfälle sind dort laut Landratsamt nicht bekannt.

Insgesamt gab es in den vergangenen sieben Tagen vier neue Corona-Fälle im Landkreis. In Friedberg und Aichach wurden jeweils zwei Personen positiv auf das Virus getestet. Seit März 2020 wurden bislang 5183 positiv auf das Coronavirus getestet.