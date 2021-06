Aichach-Friedberg

Professorin aus Kühbach erhält eine mit einer Million Euro dotierte Auszeichnung

Plus Eine Wissenschaftlerin aus Kühbach erhält eine wertvolle Auszeichnung für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Quantenoptik. Was sie mit dem Preisgeld von einer Million Euro plant.

Von Johann Eibl

Ihre Heimat ist Kühbach, mittlerweile aber wohnt und arbeitet Monika Aidelsburger in München. Die 33-jährige Wissenschaftlerin bekommt in diesem Jahr eine ungemein wertvolle Auszeichnung - nicht nur in finanzieller, sondern vor allem auch in ideeller Hinsicht. Die Physikprofessorin erhält den mit einer Million Euro dotierten Alfried-Krupp-Förderpreis für ihre Forschung auf dem Gebiet der Quantenoptik, wobei sie sich gegen 88 andere Bewerberinnen und Bewerber durchsetzte. Die offizielle Überreichung erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt.

