Volkshochschule Aichach-Friedberg: Das Herbstprogramm ist da

Die Volkshochschule (vhs) Landkreis Aichach-Friedberg startet am 20. September ins Herbstsemester. Das Programmheft „Eule“ liegt bereits in den bekannten Auslegestellen in den Gemeinden zur Abholung bereit. Was in diesem Semester geboten ist.

Das Programmheft wurde auch in diesem Semester aus Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten sowie aufgrund der ungewissen Situation in vereinfachter, tabellarischer Form erstellt. Aktuelle Informationen finden sich auf der Internetseite www.vhs-aichach-friedberg.de, wie die Geschäftsleiterin der vhs, Susanne Gribl, mitteilt. Auch unter Telefon 08251/87 37-11 sind die gültigen Regelungen jederzeit abrufbar.

Vhs Aichach-Friedberg: Mehrere Kurse zum Thema Nachhaltigkeit

Das Titelblatt mit den Symbolen der 17 SDGs (Sustainable Development Goals), den Zielen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, spiegelt in Form des Zauberwürfels die Bedeutung der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) wider. Die vhs hat einige Kurse mit den Nachhaltigkeitssymbolen gekennzeichnet: Ein Tag im Wasserkraftwerk oder eine Unesco-Welterbe-Wasserführung stehen stellvertretend dafür.

Das Herbstprogramm der Volkshochschule Aichach-Friedberg ist da. Foto: Volkshochschule Aichach-friedb.

Das Programm umfasst über 970 Kurse, allein digital mehr als 300 Angebote. 45 Kurse werden von Menschen aus dem Wittelsbacher Land geleitet, die weiteren Onlinekurse von vhs-Kooperationspartnern. In der Serie „wissen.live“ können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit über 20 Angeboten Professoren, Wissenschaftler und Journalisten nach Hause holen.

Vhs-Herbstprogramm: Ausflüge ins Lechmuseum oder in die Borstei

„Vhs unterwegs“ bietet Exkursionen und Führungen an: ein Ausflug ins Lechmuseum ebenso wie zum Jüdischen Friedhof in Kriegshaber, in die Borstei in München oder ins Bayerische Nationalmuseum. Die Themen der Geisteswissenschaften sind von digitalen Angeboten durchzogen wie „Verfremdung, Erkenntnis und Veränderung: Philosophieren mit Bertold Brecht“ oder „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“. Um Geschichte und hiesiges Brauchtum geht es bei „Josef, Bepperl, Sepperl“.

Unter der Rubrik „Verbraucherfragen“ in Kooperation mit der Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes öffnen Erzeuger erneuerbarer Energien im Landkreis ihre Pforten. Mit dem Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land hat auch das Thema „Strom sparen“ seinen Platz. Unter anderem ist eine Fahrt ins Technologie- und Förderzentrum für nachwachsende Rohstoffe in Straubing geplant. Die Öko-Modellregion Paartal informiert, „was unsere Lebensmittel wirklich kosten“, und Fairtrade Deutschland erklärt, „wie nachhaltiger Konsum unsere Welt verändert“.

Vhs-Musikstunden in Gitarre, Keyboard, Darabuka oder Dudelsack

Die Informationsreihe „Koki - Netzwerk für frühe Kindheit“ mit dem Kreisjugendamt ist auch wieder dabei. Angebote des Familienstützpunkts Aichach und Friedberg wurden ergänzt. Kreative Angebote reichen von Kalligraphie und Handlettering bis hin zu experimentellem Malen und Töpfern. Hollenbach wurde als „Nähzentrum“ etabliert: Der dortige Lehrraum ist bereits mit Nähmaschinen ausgestattet. Musikstunden können in Gitarre, Keyboard, Darabuka, Schlagzeug oder Cajon gebucht werden. Wer möchte, kann sogar das Dudelsackspielen lernen.

Sprachkurse werden in kleinen Gruppen abgehalten und, wenn gewünscht, sogar im Einzelunterricht. Auch Ungarisch, Arabisch und Gebärdensprache sind dabei. Man kann aber auch online Portugiesisch lernen.

Allein 110 Yoga-Kurse im Herbstprogramm der vhs Aichach-Friedberg

Den größten Anteil am Kursangebot haben Gesundheit und Bewegung. Yoga aller Arten ist alleine mit 110 Kursen im Programm. „Drum Mediation“, „Autogenes Training mit wohltuenden Klängen“, „Körper und Kiefer mit dem Vagusnerv ins Gleichgewicht bringen“ sind ebenso im Programm wie autogenes Training, Entspannungstechniken, Feldenkrais, Qigong oder Tai-Chi-Chuan. Mawiba ergänzt die Beckenbodenübungen sowie die 60 Angebote zur Stärkung des Rückens und der Wirbelsäule. Ein neuer Kurs „Waldbaden“ kommt im Outdoor-Bereich hinzu. Mambo, Ballett, Disco Fox, Latein, Ladies' Latin, Tango und Hula Tanz aus Hawaii wurden wieder ins Programm aufgenommen.

Kochen und Backen haben dort ebenfalls ihren Platz. Beruf und EDV beinhalten Kurse zur Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung. Auf Nachfrage wurde „Zehn-Finger-Blindschreiben“ ins Programm aufgenommen. Auch der Erwerb des Motorbootführerscheins findet sich dort - ebenso wie der Lehrgang „Silver Surfer“. Hier lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Unterhaltungsmöglichkeiten im Internet ebenso kennen wie Risiken im Netz. Spezialthemen wie Microsoft Teams oder virtuelle Zusammenarbeit runden die digitalen Bildungsangebote ab.

Junge vhs: Basteln, Töpfern oder schwedischer Kinderkochkurs

Die junge vhs steht mit Basteln, Nähen, Töpfern, Aquarellmalen, Musik- und Bewegungsangeboten in den Startlöchern. Für die Jüngsten gibt es einen schwedischen Kinderkochkurs nach Pettersson und Findus.

Der Onlinebereich wurde zur besseren Übersicht ebenfalls in Fachbereiche untergliedert. Die vhs organisiert auf Anfrage nicht nur für Firmen, sondern auch für Privatpersonen Kurse und Veranstaltungen aus den bekannten Fachbereichen. Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle geben dazu Auskunft. Die vhs achtet nach eigenen Angaben darauf, alle Hygienevorschriften einzuhalten und auf alle gesetzlichen Vorgaben zu reagieren.

Info: Anmeldung im Internet unter www.vhs-aichach-friedberg.de, Telefon 08251/87370, Fax 08251/873716 oder per E-Mail an anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de, persönlich und per Post an vhs, Steubstr. 3, 86551 Aichach.