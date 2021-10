Aichach

11:58 Uhr

Prozess: Für den Pfandleiher Geld von fremdem Konto abgehoben

Plus 47-Jähriger verpfändet sein Auto. Um es auszulösen, bedient sich der Hausverwalter am Konto einer Eigentümergemeinschaft. Was ihm der Richter anrechnet.

Von Gerlinde Drexler

Um sein Auto beim Pfandleiher auslösen zu können, bediente sich ein 47-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis am Konto einer Eigentümergemeinschaft. Bei der war er vorübergehend als Hausverwalter eingesetzt. Insgesamt veruntreute er rund 7700 Euro. Dafür musste sich der Mann nun vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten.

