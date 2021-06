Aichach

Prozess: Gemeinsames Boot verkauft und das Geld behalten

Wegen eines Sportboots stand jetzt ein Paar aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in Aichach vor Gericht.

Plus Ein Paar verkauft ohne Wissen des Miteigentümers ein Sportboot. Das bringt die beiden in Aichach vor Gericht. Es ist nicht der einzige Prozess in der Sache.

Von Gerlinde Drexler

Die Hälfte eines Sportbootes gehörte einem 51-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg. Die andere Hälfte einem 55-Jährigen und seiner 39-jährigen Lebensgefährtin, beide ebenfalls aus dem nördlichen Landkreis. Eine Eigentümergemeinschaft, in der fast von Anfang an der Wurm drin war. Im August 2018 verkaufte das Paar das Boot, ohne den 51-Jährigen darüber zu informieren. Weil die beiden ihm auch seinen Anteil nicht ausgezahlt hatten, standen sie kürzlich wegen Unterschlagung vor dem Aichacher Amtsgericht.

