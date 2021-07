Aichach

06:30 Uhr

Prozess: Im Kinderzimmer Drogen verkauft für einen "Kasten Bier"

Plus 20-jähriger Aichacher versorgt seinen Nachbarn mit Marihuana. Für die Bezahlung haben die beiden ein missverständliches Codewort vereinbart.

Von Gerlinde Drexler

In seinem Kinderzimmer, vor der Apotheke oder dem Krankenhaus vertickte ein heute 20-Jähriger aus Aichach immer mal wieder Marihuana. Abnehmer war ein 44-jähriger Nachbar. Weil bei dem 20-Jährigen auch gut acht Gramm Marihuana in seinem Zimmer gefunden worden waren, stand er wegen unerlaubten Besitzes und vorsätzlichen unerlaubten Handels mit Drogen vor dem Amtsgericht in Aichach. Dort spielte ein ungewöhnliches Codewort eine Rolle.

