Aichach

vor 47 Min.

Prozess in Aichach: Fahrer eines Discounters unterschlagen Ware

Lebensmittel haben nach Überzeugung des Gerichts in Aichach zwei Fahrer eines Discounters unterschlagen. Sie wurden jetzt verurteilt.

Plus Kartoffel, Äpfel, Fleisch, Lachs: Die beiden Angeklagten werden zweimal beim Umladen von Lebensmitteln beobachtet. Vor Gericht in Aichach schweigen sie.

Von Gerlinde Drexler

20 Mal innerhalb von gut zwei Monaten sollen sich ein 37-jähriger und ein 50-jähriger Fahrer aus dem nördlichen Landkreis am Eigentum ihres Arbeitgebers vergriffen haben. Die beiden Lastwagenfahrer lieferten Waren vom Zentrallager eines Discounters an die Filialen und zweigten Ware im Wert von fast 3400 Euro für sich selbst ab. Gegen einen Strafbefehl, der für jeden von ihnen wegen Unterschlagung und Veruntreuung Bewährungsstrafen und eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro vorsah, legten sie Einspruch ein.

Themen folgen