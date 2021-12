Prozess in Aichach: Strahlmittelabfälle länger gelagert als genehmigt

Plus Der angeklagte Betriebsleiter führt vor dem Amtsgericht Aichach wirtschaftliche Gründe an. Eine Verurteilung hätte für ihn gravierende Auswirkungen haben können.

Ein halbes Jahr länger als erlaubt hatte ein Recyclingunternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg zwölf Tonnen Strahlmittelabfälle auf seinem Gelände gelagert. Das brachte dem 65-jährigen Chef einen Strafbefehl über 4000 Euro (40 Tagessätze zu je 100 Euro) wegen unerlaubten Betreibens von Anlagen ein. Gegen den Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt, weshalb es jetzt zu einer Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht kam. Dabei ging es für den 65-Jährigen auch darum, wie künftig seine Zuverlässigkeit bewertet wird.