Unbekannte beschmutzen an Halloween in Aichach eine Fassade

Unbekannte werfen in der Halloween-Nacht Eier auf ein Haus in Aichach und beschädigen die Fassade. Dabei entsteht ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

In Aichach haben Unbekannte in der Nacht von Halloween und Allerheiligen zwischen 21 Uhr abends und 10 Uhr morgens ein Haus beschmutzt. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter in diesem Zeitraum mehrere Hühnereier gegen eine Hausfassade an der Ludwig-Thoma-Straße geworfen.

Polizei Aichach geht von Schaden im dreistelligen Bereich aus

Die Fenster konnten gereinigt werden, jedoch entstand an der Außenwand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (kneit)