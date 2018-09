vor 20 Min.

Aichach: Unfall auf B300 endet mit einer Schlägerei

Beim Überholen kommt es zu einem Auffahrunfall. Für die Polizei ist klar, wer der Verlierer der Auseinandersetzung ist

Mit einer Schlägerei ist am Mittwochmorgen ein Unfall auf der B300 zu Ende gegangen. Laut Polizei fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto um 5.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Dasing. Zwischen den Anschlussstellen Aichach-Süd und Aichach-West schloss er mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen auf das Fahrzeug eines 43-jährigen Augsburgers auf, der gerade dabei war, zu überholen. Die Lichthupe des Nachfolgenden und ein gleichzeitiges Bremsmanöver des Vorausfahrenden führten nach Angaben der Polizei schließlich zum Auffahrfahrunfall. Da die Fahrer den Unfallhergang verbal nicht lösen konnten, setzten sie ihre Fäuste zur Klärung der Schuldfrage ein. Letztendlich hat jedoch der 25-Jährige verloren. Er war mit etwa 1,4 Promille deutlich angetrunken und musste die Polizeibeamten zur Blutentnahme begleiten. (AN)

