Unterschneitbacher rettet in Indien Leben: "Kalt lässt das hier niemanden"

Stefan Utzmeir aus Unterschneitbach ist im Rahmen eines Bundeswehreinsatzes in Indien, um das Land bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Plus Die Welt blickt auf das Corona-Drama in Indien, Stefan Utzmeir aus Unterschneitbach ist dort und hilft. Ein Gespräch über Heimat, Sorgen und den Umgang mit dem Tod.

Von Max Kramer

Herr Utzmeir, Sie sind als Einsatzstabsoffizier des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr in Indien, um das Land im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu unterstützen. Eines Ihrer größten Hobbys ist jedoch die Fotografie. Ihre Bilder von der Natur rund um Aichach wirken harmonisch, ja friedlich. Wie viel hat die Welt, die man dort sieht, mit dem zu tun, was Sie in Indien erleben?

