Zeugen gesucht: Handgreiflichkeiten am Badesee in Walchshofen

Neun Jugendliche feiern am Badesee in Walchshofen ihren Schulabschluss. Aus bislang unbekannten Gründen kommt es zu Streitigkeiten mit anderen Jugendlichen.

Am Badesee im Aichacher Stadtteil Walchshofen ist es am Donnerstag zu Handgreiflichkeiten zwischen Jugendlichen gekommen. Eine Gruppe von neun Jugendlichen feierte dort ihren Schulabschluss, als etwa gegen 17.30 Uhr eine weitere Gruppe von sieben Jugendlichen am See erschien. Wie die Polizei berichtet, gingen sie - eine junge Frau und sechs junge Männer - grundlos auf die neun Abschlussschüler los.

Zwei Personen werden am Badesee in Walchshofen verletzt

Nach verbalen Provokationen und Beleidigungen kamen auch Fäuste zum Einsatz. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Diese zeigten den Vorfall noch am gleichen Tag bei der Polizei Aichach an. Zudem berichteten die Verletzten, dass sich während des Vorfalls noch eine dritte Gruppe mit mehreren Personen am See aufgehalten hätten. Um den Sachverhalt zu klären, bittet die Aichacher Polizei die Personen der unbeteiligten Gruppe sich unter 08251/8989-0 zu melden. (kneit)