Aindling

vor 1 Min.

Kita-Standort, Laub, Raser und Hochwasser: Das bewegt die Aindlinger

Die Kinder sind bereits eingezogen, aber an der neuen Aindlinger Kita wird weiter fleißig gearbeitet. Die Kita liegt in Aindling an der Ortsverbindungsstraße nach Arnhofen. Ein Bürger befürchtet zu viel Verkehr für eine Kita und hält den Standort für fragwürdig.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Aindling haben die Besucherinnen und Besucher viele Fragen. Nicht alle können sofort beantwortet werden.

Von Evelin Grauer

Zu einem lebhaften Austausch ist es am Montagabend bei der ersten Aindlinger Bürgerversammlung mit 35 Gästen im Gasthaus Moosbräu in Aindling gekommen. Die Bürgerinnen und Bürger hatten viele Fragen an Bürgermeisterin Gertrud Hitzler und die anwesenden Gemeinderäte. Eines der Hauptthemen war das Hochwasser-Problem, aber auch der Standort der neuen Kindertagesstätte (Kita) und die Energiewende wurden diskutiert.

