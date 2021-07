Raiffeisenbank Aindling bleibt bei drei Prozent Dividende

Plus Bei der Raiffeisenbank Aindling zeichnet sich 2021 ein leicht rückläufiger Ertrag aus. Warum vor zwei Monaten eine Filiale geschlossen worden ist.

Die meisten Kennzahlen in der Bilanz der Raiffeisenbank Aindling für das Jahr 2020 weisen deutliche Steigerungen gegenüber 2019 auf. Der Gewinn allerdings fiel nicht zuletzt wegen der ungewöhnlich niedrigen Zinsen erneut geringer aus. Im Jahr 2018 lag er noch bei 213.000 Euro, ein Jahr später sank er auf 176.000 Euro und 2020 betrug er 161.000 Euro. Dennoch erhalten die gut 6000 Mitglieder wieder eine Dividende von drei Prozent; diesen Satz bezeichnete Vorstand Anton Fürst bei der Generalversammlung im Moosbräusaal in Aindling als "stolz", nachdem derzeit selbst langfristige Kredite für deutlich weniger als ein Prozent Zins vergeben werden.