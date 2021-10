Wann die neue Rossmann-Filiale in Aindling öffnet

In den linken Flachbau an der Aindlinger Raiffeisenstraße, in dem früher ein Penny-Markt beheimatet war, zieht eine Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann. Rechts in dem Bau mit dem Giebeldach ist weiterhin die Metzgerei Hörmann präsent. Die Bäckerei-Filiale, die ebenfalls in diesem Gebäudeteil war, ist umgezogen.

Foto: Josef Abt