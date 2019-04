vor 37 Min.

Aindlinger Bürgermeister wird 60

Plus Zum Geburtstag hat Tomas Zinnecker nur einen Wunsch. Der plötzliche Tod eines Amtskollegen hat ihn nachdenklich gestimmt

Von Johann Eibl

Was wünscht sich ein Mann zu seinem 60. Geburtstag? Tomas Zinnecker kann dieses Fest am Montag, 29. April, begehen und der Bürgermeister von Aindling sagt dazu nur das eine Wort: „Gesundheit“. Aber so wie er es betont und ganz bewusst formuliert, wird schnell klar: Das ist nicht nur so einfach dahergesagt, wie es oft genug vorkommt. Diesem Jubilar ist es ernst damit. „Gesundheit – das ist das Wichtigste“, betont der Kommunalpolitiker und blickt dann 367 Tage voraus, wenn er das höchste Amt in dieser Kommune ganz bewusst aus der Hand gibt: „Ich höre auf, weil ich gravierende gesundheitliche Probleme habe. Wäre ich topfit, hätte ich es mir vielleicht noch mal überlegt.“

Zinnecker hat früh klargemacht, dass er 2020 nicht mehr antritt Bereits vor den jüngsten Kommunalwahlen im Jahr 2014 hatte Zinnecker klar gemacht, dass er 2020 nicht mehr antreten werde. Ein trauriges Ereignis hat ihn zum Nachdenken angeregt. Es war der plötzliche Tod von Thomas Riß, damals Bürgermeister der Nachbargemeinde Todtenweis. „Ich hatte zu ihm ein sehr gutes, ich möchte fast sagen ein freundschaftliches Verhältnis“, sagt Zinnecker. Umso schlimmer war daher für Zinnecker die Nachricht, dass dieser Kollege, mit dem er in der Verwaltungsgemeinschaft oft genug zu tun hatte, so unvermittelt aus dem Leben gerissen wurde: „Da fragt man sich dann schon: Ist das alles?“ Zinnecker jammert und beklagt sich nicht im Gespräch mit unserer Redaktion, doch wenn die Rede auf die vielen Termine im Amt eines Gemeindechefs kommt, dann nickt er zustimmend: „Es gibt Wochen, da habe ich jeden Abend einen Termin, und dann gibt es andere Wochen, da ist es ruhiger.“ Die Sitzungen des Marktgemeinderats hat er zu leiten, dazu die der diversen Ausschüsse. Nicht zu vergessen Versammlungen, in denen er Aindling zu repräsentieren hat, etwa beim Abwasserzweckverband der Kabisbachgruppe. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Vor 18 Jahren wurde Zinnecker gewählt Vor 18 Jahren wurde er Erster Bürgermeister in dieser großen Gemeinde und löste Josef Lentscher ab, dabei hatte er zuvor nicht mal einen Sitz im Gemeinderat. Seither hat sich viel getan, gerade auch in puncto Bürokratie. Zinnecker spricht die E-Mails an. Verlässt er heute seinen Platz mal für eine halbe Stunde, dann muss er damit rechnen, dass bei seiner Rückkehr zehn neue solcher Nachrichten auf seinem Computer aufscheinen. Die sind naturgemäß nicht durchweg von herausragender Bedeutung, aber sie alle ganz einfach in den Papierkorb zu lenken, das wäre die schlechteste Lösung. Zinneckers Blick zurück auf seine bisherige Zeit im Amt geschieht ohne Zorn, dafür aber mit Freude und auch einem gewissen Stolz auf das Erreichte. Das neu geschaffene Rathaus darf in dieser Aufzählung ganz gewiss nicht fehlen, die Ortsdurchfahrt von Aindling wurde verbessert, an den Schulen wurde und wird viel gebaut und nicht zuletzt hat man das Angebot für Kinder im Vorschulalter erweitert. „Wir haben was aus Aindling gemacht.“ Diesen Satz sollte man nicht als Klopfen auf die eigenen Schultern betrachten, sondern im Zusammenhang mit den Beteiligten auf verschiedenen Ebenen, sagt er. „Ich hinterlasse ein gut bestelltes Feld“, versichert Zinnecker, der in zweiter Ehe verheiratet ist. Nächste Woche hat der Gemeinderat über den Haushalt für das Jahr 2019 zu befinden und dann auch zu entscheiden: „Es sieht gut aus.“ Die Freude an der Tätigkeit hat dominiert Das Pensum über all die Jahre hinweg wäre nicht zu bewältigen gewesen, wenn nicht die Freude an der Tätigkeit dominiert hätte. So sieht es auch das Geburtstagskind: „Es gibt immer Höhen und Tiefen, aber ich muss sagen: Die Höhen haben ganz klar überwogen.“ Im Bezirks- wie im Kreistag wird man Zinnecker auch künftig erleben, dafür hat er dann mehr Zeit. Seine Begründung für dieses Engagement auch außerhalb der Grenzen von Aindling: „Von 100 auf Null runterfahren, das wäre nichts.“ Stehempfang im Aindlinger Rathaus Ab 18 Uhr findet am Montag, 29. April, im Aindlinger Rathaus ein Stehempfang statt. „Wer kommen will, darf kommen“, sagt Zinnecker und ergänzt: „Der Landrat hat bereits zugesagt.“ Es soll eine Veranstaltung wie vor einigen Wochen in Inchenhofen werden, als der dortige Bürgermeister Karl Metzger seinen 70. Geburtstag feierte.

