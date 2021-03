vor 19 Min.

Alte Säge ist Geschichte: Die Friedberger Ach hat wieder Platz

Plus Die Gemeinde Affing hat die Alte Säge in Mühlhausen zurückgebaut. Mitten in Mühlhausen kann sich die Friedberger Ach nun wieder frei entfalten.

Von Carmen Jung

Ursprünglich hat die Gemeinde Affing die Alte Säge in Mühlhausen gekauft, um die Friedberger Ach womöglich einmal zur Energiegewinnung nutzen zu können. Die Pläne haben sich zerschlagen. Davon profitiert nun der Bachlauf, aber auch der Affinger Ortsteil.

Neu gestaltet wird das Areal um die Alte Säge in Mühlhausen. Die Friedberger Ach hat ein neues Bett erhalten, nun ist auch die Brücke fertiggestellt. Als nächstes müssen die Wege befestigt werden. Bild: Sabine Posselt

Nach Forderungen der Behörden und jahrelangen Verhandlungen und Planungen ließ Affing die Friedberger Ach im Bereich der früheren Sägemühle naturnah umbauen. Der Lauf hat ein neues Bett erhalten, ein Fischaufstieg wurde eingebaut. Inzwischen ist auch der Fußgängersteg eingehängt. Nach Auskunft von Bauamtsleiter Ralf Scherbauer wird der entstandene Fuß- und Radweg nächste Woche asphaltiert. Im April wird das Gelände bepflanzt.

Die Kosten werden auf knapp 300.000 Euro geschätzt

Laut Scherbauer sind die Arbeiten, die im vergangenen Herbst gestartet sind, gut gelaufen. Ein wenig hat der Winter den Bauzeitenplan zurückgeworfen. Eine Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf gut 280.000 Euro.

