vor 17 Min.

Ansturm auf Fahrradläden in Aichach-Friedberg

Wochenlang am Anschlag arbeiteten die Radhändler in der Region wie Raimund Wagner und seine Kollegen bei Radsport Wagner in Aichach.

Plus Die Fahrradhändler im Wittelsbacher Land arbeiten seit Wochen am Anschlag. Der Lockdown durch die Corona-Pandemie beschert ihnen ganz neue Kunden.

Von Gerlinde Drexler

Radfahren ist so gefragt wie schon seit Jahren nicht mehr. Fahrradhändler arbeiteten während der vergangenen Wochen teilweise am Anschlag, um die Nachfrage der Kunden zu bewältigen. Hersteller kommen – auch als Folge des Lockdowns – mit der Produktion nicht nach. Gekauft werden im Wittelsbacher Land vor allem E-Bikes, wie eine Umfrage bei Händlern ergibt. Viele holen aber auch ihre Drahtesel aus dem Keller und lassen sie wieder auf Vordermann bringen.

Wochenlang am Anschlag arbeiteten Raimund Wagner und seine Kollegen bei Radsport Wagner in Aichach. „Es war exorbitant mehr Arbeit“, sagt er. In der Werkstatt hätten sie heuer zum ersten Mal Termine vergeben müssen. „Wir haben bisher immer alles zeitnah geschafft. Das haben wir heuer erstmals nicht halten können.“

Auch für die Fahrradwerkstätten gab es heuer extrem viel Arbeit. Bild: Gerlinde Drexler

Aichach-Friedberg: Corona verändert Fahrrad-Kundschaft

Auch die Kundschaft war heuer eine etwas andere als sonst. Normalerweise seien es vor allem die Radbegeisterten, die sich in seinem Geschäft neue Räder kaufen würden, erzählt Wagner. Mit Corona änderte sich das. „Der Mehrumsatz kommt ausschließlich von Kunden, die sich sonst kein Rad gekauft hätten.“ Der Schwerpunkt lag hier bei den E-Bikes. „Es geht fast ausschließlich um solche Räder“, sagt Wagner.

Den Fahrradboom erklärt er sich damit, dass Radfahren über Wochen das Einzige war, was man aufgrund der Corona-Auflagen machen konnte. „Nachdem die Leute nicht in Urlaub fahren konnten, investierten sie das Geld in Fahrräder.“ Der weltweite Lockdown wirkt sich bei den Herstellern von Rädern noch immer aus. Die Produktion sei auf einem niedrigen Level, die Nachfrage auf einem hohen, fasst Wagner zusammen. Er geht davon aus, dass sich das auch noch bis 2021 so fortsetzen werde.

Fahrradhändler: Auch junge Menschen kaufen E-Bikes

Vor rund vier Monaten eröffneten Ralf Frosch und Ronny Lichternstern ihr Geschäft R&R E-Bikes in der Werner-von-Siemens-Straße in Aichach. „Es war die richtige Branche zum richtigen Zeitpunkt“, sagt Frosch. Händlerkollegen außerhalb der Region hatten ihm erzählt, dass bei ihnen die Kunden teilweise Schlange gestanden hätten und die Zeit für Beratungsgespräche getaktet gewesen sei. „Das hatten wir nicht“, so Frosch. „Wahrscheinlich, weil wir neu sind“, vermutet er.

Waren die Kunden für E-Bikes früher eher 50 plus, kommen jetzt auch immer öfter jüngere Leute und fragen nach Mountainbikes. Gekauft werden laut Frosch überwiegend Räder für den Alltagsgebrauch. Als Trend ist ihm aufgefallen, dass Kunden gerne breitere Reifen möchten, mit denen sie auch auf Feld- oder Kieswegen sicher fahren können.

Aichach-Friedberg: Extreme Nachfrage an E-Bikes

Die Nachfrage nach E-Fahrrädern, die in den vergangenen zwei bis drei Jahren schon stark angezogen hatte, sei „dieses Jahr noch mal extremer“ gewesen, ist ihm aufgefallen. Als Beispiel nennt er den August, einen normalerweise ruhigen Monat, und den umsatzstarken Juli: „Es gibt keine Veränderung gegenüber dem Juli.“

Laut den Herstellern liege der Zuwachs bei 30 bis 35 Prozent, sagt Frosch. Auch er erzählt von unterbrochenen Lieferketten und Engpässen bei der Produktion: „Die Hersteller kommen mit dem Liefern nicht nach.“ Das betrifft nicht nur die Räder selbst, sondern auch Ersatzteile oder Zubehör.

Fahrräder vor allem für die Freizeit

Die Erfahrung macht auch Klaus-Peter Schieschke. Der Zweiradmechanikermeister hat sich Ende der 1990er-Jahre mit dem Geschäft Fahrrad Schieschke in Eisingersdorf (Markt Aindling) selbstständig gemacht. Wegen Corona seien die Lieferketten unterbrochen, erzählt er. Sowohl für Ersatzteile als auch für die Räder selbst. Teilweise müsse er ein ganzes Jahr warten, erzählt Schieschke. Obwohl er wegen Corona seinen Laden sechs Wochen lang schließen musste, sagt er: „Es ist ein gutes Jahr.“ Einige seiner Kunden hätten alte Räder, die mehrere Jahre im Keller standen, „wieder ausgebuddelt“ und in seiner Werkstatt von ihm auf Vordermann bringen lassen. Andere hätten sich heuer die E-Bikes gekauft, die sie eigentlich erst für kommendes Jahr geplant gehabt hätten.

Klaus-Peter Schieschke hat den Eindruck, dass die Fahrräder vor allem für die Freizeit genutzt werden. Um Ausflüge in die Region zu machen, zum Beispiel. Das Alter der Kundschaft sei gemischt, wie eh und je, sagt er. Einige hätten jedoch eine Anspruchshaltung, wollten die Preise diktieren, ist ihm aufgefallen. „Aber die meisten sind in Ordnung.“

Lesen Sie dazu den Kommentar: Ja mia san mit’m Radl da – oder doch nicht?

Weiteres aus der Region:

Themen folgen