22.12.2018

Arbeiter stürzt von Hebebühne

Ein 40-Jähriger stürzte am Freitag bei Arbeiten an einer Biogasanlage nahe Sielenbach von einer Hebebühne. Er zog sich schwerste Verletzungen zu.

40-Jähriger wird bei Unfall nahe Sielenbach schwerst verletzt

Ein 40-Jähriger hat sich am Freitag gegen 10.15 Uhr bei einem Arbeitsunfall zwischen Sielenbach und dem Ortsteil Raderstetten schwerste Verletzungen zugezogen. Eine Baufirma war mit Dämmarbeiten an einer Biogasanlage beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Hebebühne mit einem Baukran auf eine Höhe von sechs bis sieben Metern gezogen. Während der 40-Jährige auf der Hebebühne beschäftigt war, löste sich laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen eine der seitlichen Aufhängungen aus der Verankerung. Die Arbeitsbühne kippte zur Seite und der Mann stürzte in die Tiefe. Er wurde schwerst verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Klinikum Augsburg. Neben den Rettungsdiensten waren die Freiwilligen Feuerwehren Sielenbach und Aichach im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. (nsi)

Themen Folgen