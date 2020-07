vor 33 Min.

Artenvielfalt: Bei Sulzbach sind bunte Blühwiesen entstanden

Die Blumenwiese in der Nähe des alten Brunnenhauses in Sulzbach: Auf der Wiese gedeihen nun unter anderem Wiesen-Kümmel, Rote Lichtnelke, Färber-Hundskamille, Wiesen Kerbel oder Wilde Möhre.

Plus Beim Aichacher Stadtteil Sulzbach sind zwei Blühwiesen entstanden. Das Projekt benötigt fast ein Jahr Vorlauf. Jetzt freut sich nicht nur Stadtrat Langer daran.

Von Claudia Bammer

Die bunt blühende Wiese zwischen Aichach und Sulzbach – nahe dem Bahnübergang bei der Tränkmühle – erregt Aufmerksamkeit. Viele haben dort schon Fotos von der Blütenpracht gemacht. Hermann Langer freut das. Der Sulzbacher, der für die CSU im Aichacher Stadtrat sitzt, hat die Blühfläche dort initiiert und sich lange dafür eingesetzt. Eine zweite gibt es ebenfalls nahe Sulzbach beim Brunnenhaus.

Bislang wurden die Wiesen bei Sulzbach nur gemulcht

Bis es so weit war, hat es allerdings eine Weile gedauert. Fast ein Jahr Vorlauf war nötig bis zur Aussaat im Herbst 2019. Beide Flächen waren bis dahin regelmäßig gemulcht worden. Langers Idee war, sie lieber für Artenschutz und Biodiversität zu nutzen.

Zunächst musste er aber erst herausfinden, wer Grundstückseigentümer ist. Als er entdeckte, dass es sich um städtische Flächen handelt, war es leicht: Bürgermeister Klaus Habermann habe die Idee gleich für gut befunden, erzählt Langer. Die Stadt unterstützt das Projekt auch finanziell, so Langer. Auch der Pächter des Grundstücks beim Brunnenhaus unterstütze die Aktion. Langer holte den Landschaftspflegeverband (LPV) mit ins Boot in Gestalt von Richard Brandner, der beim städtischen Bauamt für Umweltschutz zuständig ist, und Josef Birndorfer vom Landesbund für Vogelschutz (LBV), der auch zugleich Naturschutzwächter im Landkreis ist. Birndorfer war es, der das Saatgut zusammengestellt hat, das im Herbst ausgebracht wurde. Darunter ist zum Beispiel Wiesenkümmel, die Rote Lichtnelke, die Färber-Hundskamille, Wiesenkerbel, Wilde Möhre, Oregano, Wiesensalbei, Spitzwegerich, Echtes Labkraut, Kleine Bibernelle und Natternkopf.

Auf den Blühwiesen bei Sulzbach ändern sich die Farben

Wie Langer erzählt, blühen nach und nach die verschiedenen Arten, so dass sich die Flächen immer wieder neu präsentieren. Erst tauchte das Labkraut die Flächen in Gelb, dann wurde es Rot und Blau mit Mohn und Kornblumen. Derzeit blüht auch die Färberkamille in Gelb.

In Kürze werden die Wiesen gemäht, damit die niedriger wachsenden Pflanzen hochwachsen können. Zusammen sind es rund 5000 Quadratmeter.

