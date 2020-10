vor 2 Min.

Aufgspielt in Aichach: Wie eine neue Konzertreihe die Besucher begeistert

Plus Die Aichacher Bauernmusi und der Haberskircher Saitentreff gestalten in Aichach den Auftakt der Konzertreihe „Draußen aufgspielt“. So gefällt es den Besuchern.

Von Erich Echter

Im Jahre 2013 starteten das Wittelsbacher und das Dachauer Land im Altomünsterer Kapplerbräu-Saal ihr gemeinsames, vom EU-Projekt Leader gefördertes Volksmusikprojekt. Das Projekt sollte bei jungen Bürgern beider Landkreise mit zahlreichen Aktionen die kulturelle Bildung fördern und Lust auf Volksmusik machen. Auch die Heimatverbundenheit sollte gestärkt werden. Wegen Corona gibt es nun eine neue Konzertreihe.

Nachdem das ehemals von Leader unterstützte Projekt im Oktober ausläuft, hatten die Verantwortlichen eine zentrale Abschlussveranstaltung geplant. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie hat sich die Steuerungsgruppe des Projektes dazu entschlossen, die Veranstaltungsreihe „Draußen aufgspielt – singen, musizieren und tanzen im Freien“ ins Leben zu rufen.

Vor dem Verwaltungsgebäude des Aichacher Rathauses am Eichenhain spielte die Aichacher Bauernmusi zünftig auf. Bild: Erich Echter

Zum Auftakt am Sonntag spielte in Aichach am historischen Rathaus der Haberskircher Saitentreff und beim Verwaltungsgebäude die Aichacher Bauernmusi auf. Den Haberskircher Saitentreff konnte man als erstes vor dem Rathausbrunnen hören. Seit drei Jahren spielen Viktoria Albrecht (Zither), Felicitas Gschwendner (Zither), Elfriede Barth (Gitarre) und Sophie Reimer (Zither) in dieser Besetzung zusammen. Ihre frische und bodenständige Musik spiegelt jede Menge Lebensfreude und Heimatverbundenheit wider.

Zuhörer spüren Freude der Aichacher Musikanten

Vor dem Verwaltungsgebäude am Eichenhain spielte die Aichacher Bauernmusi auf. Die Zuhörer spürten die Freude der Musikanten am Spielen regelrecht. „Wir haben seit dem 16. März nicht mehr gespielt. Unser letzter Auftritt war in Ingolstadt“, erzählt Ludwig Mittelhammer, Chef der Traditionskapelle.

Getreu den Volksstanzregeln tanzte die Dasinger Volkstanzgruppe zu den Klängen der Aichacher Bauernmusi. Angeführt wurden die sechs Paar vom Vortänzerpaar Claudia und Bernhard Haugg. Getanzt wurden der Rheinländer, Walzer, Polka, Landler, Schottisch und Zwiefache.

Nach den Volksstanzregeln tanzte die Dasinger Volkstanzgruppe zu den Klängen der Aichacher Bauernmusi. Bild: Erich Echter

Von den Zuschauern wurde der Auftritt der Musikgruppen sehr positiv bewertet. Hubert Biber aus dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach hat besonders der Auftritt der Volkstanzgruppe gefreut. „Das Paar mit der Aichacher Tracht gefällt mir besonders“, sagte Biber.

Besucher bewundern die Trachten bei "Draußen aufgspielt"

Ein Besucher aus dem Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf kommentierte den Auftritt: „Die Trachten sind immer schön zum Anschauen“. Aichachs Schützenmeister Franz Marb meinte: „Es ist immer schön wenn die Bauernmusi aufspielt“. Er hofft, dass die Bauernmusi nicht vergessen wird.

