vor 5 Min.

Aufregung im Gemeinderat um Sanierung der Ortsdurchfahrt Binnenbach

Auf der Binnenbacher Ortsdurchfahrt geht es an einigen Stellen sehr eng zu. Die Häuser stehen direkt an der Straße. Bisher gibt es keinen Fußweg.

Die Pläne für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Binnenbach rufen bei einigen Aindlinger Gemeinderäten Protest hervor. Sie befürchten eine Verschlechterung.

Von Evelin Grauer

Eine bessere und sicherere Straße für alle Bürger versprechen sich die Aindlinger Marktgemeinderäte von der Sanierung der Binnenbacher Ortsdurchfahrt. Robert Müller vom Ingenieurbüro Mayr in Aichach stellte jetzt die Pläne für die Erneuerung vor. Überraschenderweise war die Aufregung danach riesengroß. Die Gemeinderäte Peter Reich und Michael Balleis (beide CSU/Freie Wählergemeinschaft) sprachen gar von einer enormen Verschlechterung der jetzigen Situation.

Hauptgrund für die Aufregung sind zwei Engstellen auf der 960 Meter langen Ausbaustrecke. In diesen Bereichen muss die Fahrbahn teilweise auf 4,75 Meter verengt werden. Das heißt, zwei Lastwagen kommen weiterhin nicht andereinander vorbei und auch bei der Begegnung Lastwagen-Auto wird es eng. Viele Gemeinderäte störten sich vor allem daran, dass die Straße verkleinert werden muss, der neu geplante Gehweg aber durchgängig 1,50 Meter breit sein soll. Bürgermeister Tomas Zinnecker (CSU/Freie Wählergemeinschaft) betonte mehrmals: „Das ist Vorschrift, da kommen wir nicht drum herum.“ Die Vorgabe der Regierung laute: Fußweg vor Fahrbahn. Sobald der Gehweg schmäler gemacht wird, gibt es für die Sanierung keine Förderung mehr. Nicht nur Helmut Lindermeir fragte vergeblich nach möglichen Sonderregelungen.

Diskussion über den geplanten Gehweg

Josef Settele (Parteilose Wähler) schlug scherzhaft vor, eine „Einbahnstraße“ einzurichten. Zweite Bürgermeisterin Gertrud Hitzler verstand den Ärger ihrer Kollegen nicht ganz. Alle hätten einen Gehweg für Binnenbach gewollt, um die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen. Daran könne jetzt nicht gerüttelt werden. Laut Müller muss der Gehweg eine Mindesthöhe von sechs Zentimetern haben, an den Einfahrten wird er auf drei Zentimeter abgesenkt. Diese Absenkung konnten sich manche Gemeinderäte auch für die Engstellen vorstellen, damit Autos und Laster bei Bedarf auf den Gehweg ausweichen könnten. Das hielt nicht nur Hitzler für eine abwegige Idee. Auch Peter Reich betonte: „Dann bekommen wir eine Situation wie in Gaulzhofen, wo Mütter und Kinder auf dem Gehweg Angst haben.“ Nichtsdestotrotz erläuterte Müller, dass Lastwagen durchaus über die abgesenkten Bereiche fahren werden.

Dass die Erneuerung keine leichte Aufgabe wird, war schon vorher klar

Dass die Erneuerung der Binnenbacher Ortsdurchfahrt keine leichte Aufgabe werden würde, war bereits im Vorfeld klar. Da in der Ortschaft an einigen Stellen die Gebäude direkt an der Straße stehen, mangelt es an ausreichend Platz für Straße und Gehweg. Grundsätzlich strebt der Planer eine Fahrbahnbreite von 5,50 Meter an. Da der Regenwasserkanal unter der Straße in sehr schlechtem Zustand ist, soll er größtenteils ausgebaut und die betroffenen Anschlüsse auf den Mischwasserkanal übertragen werden. Vorgesehen ist ein Vollausbau mit 14 Zentimetern Asphalt und einer Frostschutzschicht von 41 Zentimetern. Ob der Gehweg gepflastert oder asphaltiert wird, soll später entschieden werden. Genauso über den besten Ort für eine Querungshilfe. Im Raum steht zudem eine Tempo-30-Zone.

Kosten für Sanierung werden auf etwa 1,3 Millionen Euro geschätzt

Obwohl noch nicht alle Zahlen vorliegen, werden die Kosten für die Sanierung auf etwa 1,3 Millionen Euro geschätzt. Die Gemeinde hofft auf eine Förderung von bis zu 600000 Euro. Um diese zeitnah zu erhalten, muss die Planung bis September bei der Regierung eingereicht werden. Deshalb drängt die Zeit.

Allerdings hielten sich die Gemeinderäte bei der Abstimmung ein entscheidendes Hintertürchen offen. Der Förderantrag soll zwar jetzt gestellt werden, um keine Zeit zu verlieren. Danach soll in Binnenbach aber eine Bürgeranhörung stattfinden, bei der die Bürger ihre Meinung zur geplanten Straße sagen können. Diesem Vorschlag konnten alle Gemeinderäte zustimmen. Die Alternative zur verengten Straße ist laut Zinnecker, die brüchige Straße nur neu zu überziehen und auf einen Gehweg zu verzichten.

