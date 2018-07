vor 47 Min.

Bahnlinie: Kaum Platz für Photovoltaik

Investor macht sich über Potenzialflächen kundig

Entlang der Paartalbahnlinie sucht ein Investor aus München nach Flächen, auf denen er Photovoltaikanlagen bauen könnte. Die Stadt Aichach bat er, neun Flächen auf ihrer Flur zu prüfen, ob dort grundsätzlich ein Bauleitplanverfahren denkbar wäre, bevor er mit den Grundstückseigentümern Kontakt aufnimmt. Von den neun Flächen blieben allerdings nur wenige übrig, wie Helmut Baumann vom Bauamt im Bauausschuss berichtete.

Dem Investor geht es um sogenannte „belastete Flächen“ – ein 110 Meter breiter Streifen entlang der Bahnlinie, auf dem Freiflächenphotovoltaikanlagen möglich sind. Um förderwürdig zu sein, müssten die Anlagen einen Mindestabstand von zwei Kilometern zueinander haben, erläuterte Baumann.

Die neun Flächen verteilen sich auf das gesamte Aichacher Stadtgebiet, angefangen von der Gemarkungsgrenze nach Obergriesbach bis zu der zu Kühbach. Sechs der neun Flächen sind aber aus Sicht der Stadt für eine Photovoltaikanlage nicht geeignet. Sie liegen zum Teil in den Paarauen, zum Teil im Überschwemmungsgebiet. An andere grenzen Naturdenkmäler und Naturschutzgebiete an.

Übrig blieben drei Flächen nördlich von Walchshofen. Für die nördlichste von ihnen, an der Gemarkungsgrenze zu Kühbach, gibt es bereits einen Bebauungsplan für den Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. „Ein Teil ist bereits errichtet“, so Baumann. Er ergänzte, auch die Bürgerenergiegenossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt (BEG) auf der Suche nach Potenzialflächen sei.

Der Beschlussvorschlag, der mit 8:4 angenommen wurde, sah vor, dem Investor in Aussicht zu stellen, für die zwei übrigen Flächen ein Bauleitplanverfahren durchzuführen, wenn die Zustimmung der Grundstückseigentümer vorliegt und eine entsprechende Ausgleichsfläche bereitgestellt wird. Georg Robert Jung (FWG) war zum einen der Ansicht, dass der Ausschuss hier nur vorberatend abstimmen könne, zum anderen regte er an, den Investor darauf hinzuweisen, dass zu der bestehenden Anlage bei den Flächen der Zwei-Kilometer-Abstand nicht eingehalten werde. (bac)

